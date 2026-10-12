Más de 400 personas resultaron afectadas por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, una situación que mantiene en alerta a las provincias de Corrientes y Entre Ríos ante el riesgo de nuevas inundaciones.

En las zonas más comprometidas, el avance del agua provocó anegamientos en calles y sectores residenciales, lo que llevó a varias familias a autoevacuarse para proteger sus pertenencias y resguardarse de posibles daños mayores.

Uno de los puntos con mayor preocupación es la ciudad correntina de Monte Caseros, donde el río Uruguay alcanzó los 7,10 metros. En tanto, en Alvear las autoridades dispusieron el cierre del puerto local y suspendieron conexiones fluviales internacionales, además de actividades recreativas y turísticas en áreas afectadas.

Frente a este escenario, organismos provinciales y municipales reforzaron los operativos de asistencia a los damnificados, mientras continúan las tareas de monitoreo permanente sobre la evolución de los cursos de agua.

Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, lo que podría complicar aún más la situación durante las próximas semanas.

Especialistas advierten que el fenómeno climático de El Niño podría intensificar las lluvias en la región y que diciembre se perfila como uno de los períodos de mayor riesgo para las localidades ubicadas a la vera de ambos ríos.