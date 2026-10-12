El intendente participó del acto por el 30° Aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán” y llamó a “trabajar juntos por y para la gente”.

El intendente Othar Macharashvili encabezó este lunes el acto por el 30° Aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán”, en el Puerto local, junto a autoridades provinciales, integrantes del Gabinete Municipal, del Poder Judicial, concejales y referentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Al dirigirse al gobernador Ignacio Torres, el jefe comunal enfatizó: “Nosotros, Nacho, vamos a trabajar como siempre. Es indispensable trabajar todos juntos, no nos sirve un unicato. Entre todos podemos lograr ponernos de acuerdo en el desarrollo de una provincia, una ciudad y una región”. Y convocó: “Tenemos que refundar hoy entre todos: Fuerzas Armadas, Judiciales, política, Universidad y la ciudad entera”.

Reconoció la labor del ingeniero Ricardo del Valle, planificador del muelle, al resaltar sus cualidades: «Era docente de la Universidad pública y un ser humano excepcional”.

Finalmente, planteó la necesidad de potenciar la zona franca, culminar el muelle y avanzar con el astillero local, que “fue el símbolo de corrupción, desidia y naturalización. No obstante se tomó la posta y hoy está funcionando”.