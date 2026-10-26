El mundo de la animación despidió a Eric Bauza, reconocido actor de voz que se convirtió en una de las figuras más importantes de Warner Bros al interpretar a varios de los personajes más emblemáticos de Looney Tunes.

Bauza falleció a los 46 años, según confirmó su familia a través de un comunicado. De acuerdo con la información difundida por las autoridades forenses del condado de Los Ángeles, la causa de muerte estuvo relacionada con una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

A lo largo de su carrera, el intérprete asumió el desafío de continuar el legado de Mel Blanc, histórico creador de las voces originales de los personajes de la franquicia. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig, el Correcaminos, Elmer Gruñón, Marvin el Marciano y el Gallo Claudio.

Nacido en Toronto, Canadá, Bauza desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y series animadas. Su talento le permitió convertirse en una de las voces más reconocidas de la industria y obtener un premio Emmy por su labor artística.

Además de su trabajo en el universo de Looney Tunes, participó en producciones como Las aventuras del gato con botas, El ascenso de las Tortugas Ninja, Space Jam: Nuevas Leyendas, Super Mario Bros: La Película y recientemente en series como Rick y Morty.

Desde Warner Bros destacaron su aporte al mundo de la animación y lo recordaron como un artista que logró acercar a nuevas generaciones algunos de los personajes más queridos de la historia de los dibujos animados.