El meteorólogo, periodista e investigador científico Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, según informaron medios nacionales y sus compañeros de trabajo en la señal Todo Noticias (TN). La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico y televisivo argentino.

Confessore fue una de las caras más reconocidas de los pronósticos meteorológicos en TN y El Trece, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional durante más de 30 años. Su fallecimiento fue comunicado al aire por el periodista Mario Massaccesi, quien expresó el impacto que produjo la noticia entre los integrantes del canal.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el especialista sufrió un infarto durante la madrugada en su domicilio. Personal médico y de emergencias acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, aunque sin éxito.

Nacido en Buenos Aires, Confessore se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992. También trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional antes de incorporarse a ARTEAR en diciembre de 1995, donde inició una extensa trayectoria en televisión.

Además de su labor en TN y El Trece, participó en programas radiales, realizó actividades de divulgación científica y fue coautor del libro Meteorología para todos, publicado en 2006.

Compañeros, periodistas y televidentes expresaron su pesar por la muerte de quien se convirtió en una referencia de la meteorología en los medios de comunicación argentinos.