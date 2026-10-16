Una persona resultó lesionada y debió ser hospitalizada tras un choque ocurrido durante la mañana de este viernes en las inmediaciones del puente de ingreso al barrio Rodríguez Peña, en Comodoro Rivadavia.

El siniestro vial involucró a un Toyota Corolla y un Toyota Etios y se produjo sobre el carril con sentido norte-sur.

Tras el impacto, personal de Tránsito Municipal y efectivos policiales de la Comisaría de Kilómetro 3 acudieron al lugar para realizar las actuaciones correspondientes y ordenar la circulación en el sector.

Como consecuencia del choque, una de las personas involucradas sufrió lesiones y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Si bien los daños materiales en ambos vehículos fueron de consideración, el tránsito no registró mayores complicaciones debido a que las unidades fueron retiradas hacia la banquina para permitir la realización de las pericias y trámites de rigor.

Las autoridades trabajan para determinar las causas que provocaron el accidente.