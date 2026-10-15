Un principio de incendio se registró en un camión de transporte de combustible luego de que completara la descarga de su carga, lo que motivó la intervención de una dotación del Cuartel Centro de Bomberos.

Al arribar al lugar, el personal constató que el foco ígneo se encontraba concentrado en el sector del motor y la cabina del vehículo. Tras las tareas de intervención, los bomberos lograron extinguir las llamas y controlar la situación sin que se reportaran personas heridas ni daños de mayor magnitud.

Aunque el camión ya había finalizado la descarga del combustible, las autoridades explicaron que el tanque continuaba requiriendo un tratamiento especial debido a la presencia de vapores inflamables, una condición que obliga a extremar las medidas de seguridad durante cualquier maniobra posterior.

Por ese motivo, tanto la inspección técnica como el retiro de la unidad deberán realizarse bajo los protocolos establecidos para el transporte de materiales peligrosos.

Una vez controlada la emergencia, se dispuso que personal de la empresa responsable efectuara una verificación mecánica del vehículo para determinar el origen del inconveniente y evaluar el estado general de la unidad.

Posteriormente, la firma tendrá a su cargo el traslado del camión, aplicando las normas de seguridad e higiene previstas para este tipo de cargas, con el objetivo de evitar riesgos durante la remoción del vehículo.