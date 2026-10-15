Comodoro Rivadavia será sede del 4° Congreso Logístico 2026, una iniciativa impulsada por estudiantes de segundo año de la Tecnicatura en Logística del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET) Nº 812, que busca acercar el mundo de la logística a estudiantes, profesionales y público en general.

El evento se desarrollará durante dos jornadas en el Centro de Información Pública (CIP), ubicado en la esquina de Máximo Abásolo y Doctor Scocco, y contará con propuestas orientadas tanto a jóvenes en etapa de formación como a personas interesadas en conocer el funcionamiento y las oportunidades del sector.

La primera jornada tendrá lugar este jueves 15 de octubre, de 10 a 17 horas, y estará destinada a estudiantes de escuelas secundarias. Durante el encuentro se realizarán juegos, dinámicas y actividades prácticas vinculadas a la logística, con el objetivo de acercar conceptos de manera didáctica y fomentar el interés por esta área de formación.

Además, los participantes contarán con un espacio de descanso y recreación durante la actividad.

Por su parte, el viernes 16 de octubre, entre las 16 y las 21 horas, el congreso abrirá sus puertas a toda la comunidad. La programación incluye disertaciones, presentaciones de experiencias y exposiciones a cargo de empresas locales e invitados especiales relacionados con el sector logístico.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca generar un espacio de aprendizaje, intercambio y vinculación entre estudiantes, profesionales y empresas, promoviendo el conocimiento sobre una actividad estratégica para el desarrollo productivo y económico de la región.

Bajo el lema “Descubrí el mundo de la logística, conectá con tu futuro”, los estudiantes organizadores señalaron que el evento forma parte de su proceso de formación académica y refleja el compromiso con el aprendizaje, el crecimiento profesional y la construcción del futuro de la logística en la ciudad.