La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (CaCIPCR) celebrará sus 80 años de trayectoria con una serie de actividades abiertas a toda la comunidad, en una propuesta que buscará recuperar la historia de la institución, reconocer a quienes contribuyeron a su crecimiento y reafirmar su compromiso con el desarrollo económico y social de la región.

Desde la entidad destacaron que, a lo largo de ocho décadas, la Cámara se consolidó como un espacio de representación y acompañamiento para comerciantes, empresarios y emprendedores, acompañando el crecimiento de Comodoro Rivadavia y su zona de influencia.

Las actividades comenzarán el miércoles 21 de octubre a las 19 horas en el Hotel Austral con la charla “El comercio en las primeras 100 manzanas de Comodoro Rivadavia”, a cargo de la Dra. Graciela Ciselli y el Lic. Marcelo Hernández, integrantes de LUPAT.

La propuesta permitirá recorrer los orígenes de la ciudad desde una perspectiva comercial, recuperando imágenes, historias y experiencias que muestran cómo la actividad mercantil fue clave en la construcción de la identidad local antes del auge petrolero.

En ese marco, la Cámara lanzó además una convocatoria para identificar y reconocer a comercios con más de 50 años de trayectoria. El objetivo es homenajear a establecimientos que, a través de distintas generaciones, formaron parte del desarrollo económico de la ciudad.

Las celebraciones continuarán el viernes 23 de octubre a las 10:30 con el acto institucional por el 80º aniversario, que se desarrollará en el auditorio del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

Durante la ceremonia se rendirá homenaje a referentes que formaron parte de la historia de la institución y se pondrá en valor el papel desempeñado por la Cámara en la representación del sector comercial, industrial y productivo de la región.

La agenda concluirá el mismo viernes a las 20 horas con la Cena 80º Aniversario, que se realizará en el salón de La Fábrica.

El encuentro está abierto a socios, comerciantes, empresarios, instituciones y vecinos que deseen acompañar la celebración. Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del WhatsApp 2974923689.

Desde la entidad señalaron que el aniversario representa una oportunidad para reconocer el camino recorrido, valorar el esfuerzo de quienes impulsaron la institución y renovar el compromiso con los desafíos futuros del comercio y la producción regional.

“Celebrar 80 años significa reconocer el camino recorrido, valorar el aporte de quienes construyeron la institución y renovar el compromiso con los desafíos del presente y del futuro”, destacaron desde la Cámara.

La invitación se extiende a toda la comunidad para participar de una celebración que busca poner en valor no solo la historia de la institución, sino también la de los comercios, empresas y emprendedores que acompañaron el crecimiento de Comodoro Rivadavia durante las últimas ocho décadas.