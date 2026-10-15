El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente este jueves en una corte de Nueva York de los cargos de conspiración para cometer actos de tortura, informó un corresponsal de RIA Novosti.

La esposa del mandatario, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra.

A inicios de octubre, la justicia de EEUU acusó Maduro y a Flores de torturar prisioneros detenidos en Venezuela, de acuerdo a un documento de la corte al que tuvo acceso RIA Novosti.

«Para socavar la democracia en Venezuela y afianzarse ellos mismos en el poder, estos mismos líderes estuvieron al frente de un sistema de represión basado en la violencia contra la oposición política, la detención arbitraria y la tortura de detenidos, incluyendo a ciudadanos de EEUU», dice el texto judicial.

El 3 de enero, EEUU lanzó un ataque contra Venezuela que resultó en el secuestro de Maduro y su esposa.

La pareja presidencial fue trasladada a Nueva York para ser juzgada bajo las leyes estadounidenses por varios cargos de «narcoterrorismo». (Sputnik)