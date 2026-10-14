La Secretaría de Cultura de Comodoro Rivadavia organizó una celebración especial por el Día de la Madre que tendrá lugar el próximo sábado 17 de octubre, de 15 a 21 horas, en el Centro Cultural.

La actividad combinará un paseo de compras con la participación de emprendedores locales y una serie de espectáculos artísticos destinados a disfrutar en familia. La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para la comunidad y, al mismo tiempo, promover el trabajo de productores y comerciantes de la ciudad.

Feria y propuestas para toda la familia

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los distintos stands de emprendedores locales, donde habrá opciones de regalos y productos artesanales para quienes aún buscan un obsequio para celebrar a mamá.

Desde la organización destacaron que el evento estará orientado a generar un espacio de convivencia y apoyo al desarrollo de los emprendimientos de la región.

Artistas locales sobre el escenario

La programación incluirá diversas presentaciones en vivo. Entre los números confirmados se encuentran Baila Tus Sueños, el Taller Municipal de Folklore, la Academia Power y el Ballet Amancay.

Las intervenciones artísticas se desarrollarán a lo largo de toda la jornada y formarán parte de la propuesta recreativa prevista para la fecha.

Entrada libre y gratuita

La celebración será de acceso libre y gratuito, por lo que desde Cultura invitaron a vecinos y vecinas a acercarse al Centro Cultural para compartir una tarde de encuentro, música, danzas y actividades en el marco de los festejos por el Día de la Madre.