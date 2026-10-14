El diputado nacional se reunió con distintas familias de la localidad. Dificultades vinculadas al empleo, el acceso a la vivienda y la atención de la salud fueron parte de las problemáticas plantadas, junto con la falta de oportunidades para los jóvenes y la imposibilidad de construir un proyecto de vida en el interior de la provincia

«Desde que comenzó la gestión Nacional el escenario es totalmente negativo para las familias y no hubo mejoras en ningún aspecto para la gente que vive en la zona» lamentó Luque tras los encuentros con vecinos y vecinas.

La falta de trabajo y de oportunidades, especialmente para las y los jóvenes, es una de las preocupaciones principales. «Muchas veces deben dejar su lugar de origen para continuar sus estudios o buscar una salida laboral» explicó el diputado quien consideró que «tenemos el desafío de pensar condiciones para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse sin tener que alejarse de sus familias y de la comunidad en la que crecieron».

También se plantearon las dificultades para acceder a una vivienda, el costo de los alquileres y las necesidades vinculadas a la atención de la salud. «Problemáticas que impactan en la vida cotidiana de las familias. Una comunidad desprotegida de las decisiones que toma el gobierno nacional y en donde nadie parece querer ocuparse en defender a quienes viven en el interior chubutense».

«Cuando decimos que el proyecto de Javier Milei es complicarnos la vida a los patagónicos nos referimos a esto. Falta de proyección, de posibilidades, de futuro para una comunidad que necesita oportunidades para seguir creciendo» expresó el diputado.

«La ausencia del gobierno provincial es latente, los vecinos y vecinas de Tecka y de toda la Comarca necesitan que los defiendan de este proyecto político que los puso en el patio de atrás» finalizó.