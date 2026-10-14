En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut (ColPsiCh) llevará adelante una jornada abierta a la comunidad bajo el lema “Sin conciencia social no hay salud mental”, con talleres, conversatorios, feria y espacios de intercambio.

La actividad se desarrollará el sábado 17 de octubre, de 17 a 20 horas, en las instalaciones del CIP, ubicadas en la intersección de Abásolo y Doctor Scocco. La propuesta es gratuita, inclusiva y está dirigida a personas de todas las edades.

Talleres y espacios de reflexión

El cronograma incluye un taller denominado “La salud mental es cosa de todos: derechos, vínculos y redes de cuidado”, destinado a jóvenes y personas adultas, que estará a cargo de las licenciadas Gabriela Fiel Martínez y María Eugenia Gómez Maidana.

También se ofrecerá el taller “Salud Mental en Juego”, orientado a adolescentes, coordinado por las licenciadas Soledad Melis y Melisa Cuello.

Mesas de diálogo para la comunidad

Entre las actividades programadas figuran distintas mesas de diálogo abiertas al público. Una de ellas abordará la relación entre la salud mental y las personas mayores, mientras que otra estará dedicada a la orientación vocacional y educativa.

Además, se presentará el grupo de mujeres “Mecánicas del alma”, donde se compartirá la experiencia reflejada en un libro y se promoverá el intercambio entre participantes.

Feria, biblioteca comunitaria y actividades recreativas

La jornada también contará con una feria, una biblioteca comunitaria, juegos y diferentes propuestas pensadas para fortalecer los vínculos sociales y la construcción colectiva del bienestar.

Desde la organización remarcaron que la iniciativa busca promover la salud mental desde una perspectiva comunitaria, poniendo en valor las redes de apoyo y la participación social como elementos fundamentales para el cuidado integral de las personas.

El encuentro finalizará con la presentación del Foro Participativo de Salud Mental, a cargo de la licenciada Fernanda Castro. La invitación es abierta y los asistentes podrán participar llevando su mate para compartir una tarde de diálogo, reflexión y encuentro.