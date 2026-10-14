La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial prohibió la comercialización en todo el país de los juguetes blandos conocidos como Squishy o Squeezy de la marca Pinch Family, luego de que análisis de laboratorio detectaran la presencia de sustancias químicas en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa vigente.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 804/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los productos fabricados en China que carezcan de las certificaciones de seguridad exigidas para su venta en el mercado argentino.

Detectaron niveles superiores a los permitidos

La decisión se basó en un informe elaborado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

Los estudios realizados sobre muestras de los juguetes identificaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un compuesto utilizado como plastificante, en concentraciones superiores al límite máximo autorizado para productos infantiles.

Según el análisis, la sustancia superó el 0,2% del peso del material, cuando la normativa sanitaria establece un máximo permitido del 0,1%.

Ordenan retirar y destruir los productos

Además de prohibir su comercialización, la disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes deberán retirar del mercado los juguetes alcanzados por la medida y proceder a su destrucción y disposición segura.

La recomendación fue respaldada por el Ministerio de Salud, que sugirió evaluar el retiro de otros productos elaborados con materiales, origen y línea comercial similares.

Advierten sobre riesgos para los consumidores

Las autoridades señalaron que muchos de estos artículos se comercializan sin rotulado ni advertencias en español, lo que dificulta que los consumidores accedan a información adecuada sobre su composición y uso.

La medida busca evitar posibles riesgos para la salud infantil derivados de la exposición a sustancias químicas que exceden los parámetros de seguridad establecidos para juguetes.

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