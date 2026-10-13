El evento «Trenes, Mar & Sabores» ya tiene nueva fecha confirmada y se realizará los próximos 17 y 18 de octubre en el Paseo Km 5 de Comodoro Rivadavia.

La propuesta ofrecerá una amplia variedad de actividades para disfrutar en familia y con amigos, combinando gastronomía, cultura, música y producción local en uno de los espacios históricos más emblemáticos de la ciudad.

Durante ambas jornadas habrá food trucks, un patio de fuegos, puestos de artesanos, emprendedores y productores, además de espectáculos y propuestas recreativas para todas las edades.

La programación también incluirá la presentación de bandas y artistas en vivo, que acompañarán un encuentro pensado para poner en valor la identidad de Km 5, su vínculo con el mar, la historia ferroviaria y los sabores característicos de la región.

La actividad se desarrollará en el Paseo Km 5 y contará con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.