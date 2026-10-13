La reciente separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo luego de que una expareja de Claudio Contardi, exmarido de la modelo, publicara fuertes mensajes en redes sociales dirigidos contra ella.

A través de la cuenta «PolitaPsi» en X, la mujer cuestionó públicamente a Prandi y aseguró que tiene una versión distinta de diversos episodios ocurridos durante los años en que estuvo vinculada a la familia. En una de sus publicaciones afirmó: «Nunca olvidaré cómo destrozó injustamente a mi hijo, que nada tuvo que ver con su matrimonio de años».

Los mensajes surgieron en medio de la repercusión generada por la ruptura entre Prandi y Ortega, anunciada apenas semanas después de que la pareja formalizara su matrimonio.

Además, la mujer desafió públicamente a la conductora a debatir sobre situaciones que, según sostuvo, involucraron a familias y menores de edad durante los años en que mantuvieron contacto por su vínculo con Contardi.

En otra publicación afirmó que haber sido víctima de determinadas situaciones no exime a una persona de causar daño a terceros y manifestó su respaldo a Julieta Ortega, hermana del músico.

Entre sus declaraciones más fuertes, aseguró que espera ser convocada por la Justicia para aportar información sobre hechos que, según su versión, presenció durante más de una década. También denunció supuestas manipulaciones y situaciones que habrían afectado a menores, aunque esas afirmaciones no cuentan hasta el momento con acreditación judicial.

Las publicaciones generaron repercusión en redes sociales y sumaron un nuevo foco de atención alrededor de la separación de Prandi y Ortega, un tema que continúa ocupando espacio en los medios de espectáculos.