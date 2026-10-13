Un choque entre un Ford Fiesta y una Renault Kangoo movilizó durante la mañana de este martes al personal de la Comisaría Seccional Quinta en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia.

El siniestro se produjo cerca de las 8:30 en la intersección de las calles Juana Azurduy y Carrero Patagónico, por causas que aún intentan establecerse.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trató de una colisión simple entre ambos vehículos y que ninguno de los conductores sufrió lesiones como consecuencia del impacto.

Debido a que no hubo heridos ni faltas detectadas, el personal policial únicamente tomó los datos correspondientes y confeccionó el acta de choque para que las partes puedan avanzar con los trámites ante sus respectivas compañías aseguradoras.

El incidente generó un momento de preocupación entre quienes transitaban por el sector, aunque finalmente solo se registraron daños materiales menores en los vehículos involucrados.