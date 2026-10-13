Gustavo Yankelevich se refirió públicamente al sobreseimiento de Darío Giordano en la causa por presuntos maltratos a Franco y Valentín y brindó detalles sobre uno de los momentos que, según indicó, marcó el proceso judicial.

En diálogo con Eduardo Feinmann, el productor sostuvo que los menores tuvieron una fuerte reacción al encontrarse con Giordano antes de prestar declaración en Cámara Gesell.

«Los chicos se descompusieron al verlo antes de la Cámara Gesell. Lo veían y se hacían encima», aseguró Yankelevich durante la entrevista.

Según explicó, ese episodio formó parte de los elementos analizados durante la investigación que concluyó con el sobreseimiento de Giordano.

Las declaraciones reavivaron el interés sobre un caso que tuvo amplia repercusión pública y mediática, especialmente por las denuncias y las distintas instancias judiciales que atravesó.

Hasta el momento, la resolución judicial desvincula a Giordano de las acusaciones, mientras que las declaraciones de Yankelevich volvieron a instalar el tema en la agenda pública.