La obra de aterrazamiento en el cerro Hermitte alcanzó un 70% de avance en el movimiento de suelo. Tras las lluvias, la Secretaría de Infraestructura retomó las labores con maquinaria pesada para completar la estabilización de la ladera y brindar tranquilidad a las familias del barrio Médanos.

Este viernes por la mañana, el Municipio puso en marcha la segunda etapa del proyecto de estabilización del cerro Hermitte, una intervención clave para garantizar la seguridad operacional en el sector y llevar tranquilidad a las familias que residen en el barrio Médanos.

La iniciativa se ejecuta mediante un esquema de trabajo articulado y convenios de colaboración con las operadoras petroleras CAPSA y PECOM, las cuales facilitaron la maquinaria pesada de gran porte requerida para operar sobre el terreno. El objetivo principal consiste en estabilizar la ladera a partir de un masivo movimiento de suelo y la prolongación de las terrazas hacia el sector inferior.

En este marco, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, recorrió la zona de obra luego de las precipitaciones registradas en las últimas semanas, las cuales habían interrumpido temporalmente los trabajos viales. “Tenemos buen tiempo, así que volvimos a subir las máquinas para reactivar la obra. El intendente, Othar Macharashvili, -resaltó- nos dio las instrucciones de avanzar sin pausa para terminar de movilizar todo el suelo, estabilizar este sector y llevar tranquilidad a los vecinos de Médanos”.

En ese contexto, precisó que los trabajos registran un 70 por ciento de avance en lo que respecta al movimiento de suelo. Una vez concluida esta etapa fundamental, el Municipio volverá a realizar las simulaciones técnicas correspondientes para verificar el estado de estabilidad de la ladera y determinar con precisión el factor de seguridad que posee la zona.