El espectáculo musical «Mujer Patagonia», que reúne a representantes de las seis provincias patagónicas, llegará a la Ciudad de Buenos Aires el próximo 23 de octubre con una presentación especial en el Teatro Gastón Barral de UOCRA Cultura.

La propuesta forma parte del Ciclo Recitales SADAIC y es organizada por UOCRA Cultura y SADAIC, con el acompañamiento del Ente Cultural Patagonia. La función comenzará a las 20:30 horas en la sala ubicada en Rawson 42, mientras que las entradas gratuitas podrán retirarse el mismo día desde las 18 horas en la boletería del teatro.

Luego de su estreno en Chubut y de una gira que cosechó una destacada respuesta del público, la obra desembarcará en la capital del país para mostrar una propuesta artística que pone en valor la identidad cultural de la Patagonia a través de la música, la poesía y la palabra.

El espectáculo está integrado por Laura Paturlanne (La Pampa), Camila Warner (Río Negro), Jorgelina Sotelo (Neuquén), Gabriela Carel (Chubut), Lorena Pérez (Santa Cruz) y Karina Valdez (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), quienes representan a cada una de las provincias patagónicas en un recorrido artístico conjunto.

Concebida como una obra integral y sin interrupciones, la propuesta combina interpretaciones individuales y colectivas para narrar historias, paisajes y vivencias que forman parte de la identidad del sur argentino.

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Sobre el escenario, las cantoras estarán acompañadas por los músicos Leandro Marquesano, Lucas Homer, José Torelli y Diego Gazzaniga, quienes aportarán el acompañamiento instrumental a un repertorio que fusiona expresiones folklóricas y contemporáneas.

La presentación busca acercar al público porteño una mirada artística construida desde la Patagonia, resaltando la diversidad cultural de la región y el protagonismo de las mujeres en la creación y difusión de la música popular.