Mientras un informe de Argentinos por la Educación advirtió que solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos de 15 años llegan a esa edad escolarizados, sin sobreedad y con los aprendizajes mínimos esperados en Lectura y Matemática, el Gobierno del Chubut destacó los avances alcanzados en materia de alfabetización a partir de la implementación de un plan provincial iniciado en 2024.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este jueves la apertura de la Feria Municipal del Libro y las Artes de Trelew, que se desarrolla en el Museo Egidio Feruglio (MEF), donde puso en valor las políticas orientadas a fortalecer la lectura y los aprendizajes fundamentales en las escuelas chubutenses.

En ese marco, la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, aseguró que los resultados obtenidos durante 2026 reflejan el trabajo sostenido realizado durante los últimos años. “Son buenas noticias después de tres años de intenso trabajo. Se fueron registrando paulatinamente las mejoras y hoy son muy evidentes”, afirmó en declaraciones a Radio Del Mar.

La funcionaria recordó que el plan provincial surgió tras detectarse serias dificultades en los niveles de alfabetización. Según explicó, las pruebas Aprender realizadas en 2024 mostraban que ocho de cada diez estudiantes llegaban a tercer grado sin lograr niveles adecuados de lectura y escritura.

“Detectamos tempranamente que la alfabetización era el principal problema educativo de la provincia y, a partir de ahí, nos planteamos iniciar un plan que comenzó en marzo de 2024 y que fue dando resultados, por suerte, gracias al intenso trabajo de los docentes en el aula”, señaló.

Di Sarli destacó además que la estrategia alcanza a la totalidad de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, e incluye escuelas urbanas y rurales. “Hoy sabemos que la alfabetización es un tema de todo el país; no está localizado en una condición de ruralidad o urbanidad”, expresó.

El planteo provincial se produce en paralelo con la publicación del informe “Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?”, elaborado por Argentinos por la Educación a partir de las pruebas PISA 2025 y datos de escolarización.

Según el estudio, Argentina ocupa el séptimo lugar entre nueve países analizados y registra un deterioro sostenido en los últimos años. El indicador muestra que solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos llegan a los 15 años escolarizados, sin sobreedad y con los conocimientos mínimos esperados en Lectura y Matemática.

Aunque el país presenta una de las tasas de asistencia escolar más altas de la región, con un 97% de escolarización entre jóvenes de 15 y 16 años, los resultados de aprendizaje y las trayectorias escolares afectan su desempeño general en el índice.

El informe también señala que Argentina descendió del tercer puesto regional que ocupaba en 2009 al séptimo lugar en 2025. En ese período, el porcentaje de estudiantes que llegaban “en tiempo y forma” pasó del 26% al 19%.

Frente a este escenario, desde el Gobierno de Chubut remarcaron la necesidad de sostener las políticas de alfabetización y fortalecimiento de los aprendizajes básicos como herramientas centrales para revertir los déficits educativos y mejorar las trayectorias escolares de los estudiantes.