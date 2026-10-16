Siete mujeres denunciaron al ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega en la provincia del Chaco por presuntas conductas inapropiadas ocurridas durante consultas médicas, en una causa que actualmente es investigada por la Justicia provincial.

Una de las denunciantes, identificada como Jésica, brindó un testimonio público en el que relató su experiencia durante una consulta a la que asistió para realizar un control de su dispositivo intrauterino (DIU) y solicitar una orden de análisis de sangre.

Según su relato, durante la revisión médica se produjeron situaciones que le generaron incomodidad y preocupación. La mujer aseguró que el profesional realizó comentarios sobre cuestiones personales y que algunas de las maniobras efectuadas durante el examen excedían lo que esperaba para ese tipo de consulta.

Jésica sostuvo además que, tras el estudio, el médico le informó sobre supuestas complicaciones relacionadas con quistes y la ubicación del DIU. Sin embargo, indicó que posteriormente consultó con otra especialista, quien le habría brindado una evaluación diferente sobre su estado de salud.

Las denuncias se sumaron a otras presentaciones realizadas por pacientes que describieron presuntas irregularidades durante controles ginecológicos, comentarios que consideraron inapropiados y contactos posteriores fuera del ámbito profesional.

La primera denuncia fue presentada el 23 de septiembre por una mujer de 26 años y, con el paso de los días, se incorporaron nuevos testimonios al expediente judicial.

Además, una de las presentaciones incluye un presunto encuentro entre una denunciante y el profesional fuera del contexto médico. Todos los casos son analizados por la Justicia chaqueña, que evalúa la documentación y los testimonios aportados por las denunciantes.

Hasta el momento, no se informó una resolución judicial sobre la causa, que continúa en etapa de investigación.