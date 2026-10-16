Un importante operativo policial llevado a cabo en Esquel derivó en el secuestro de abundante cantidad de carne de animales silvestres en mal estado de conservación, la cual presuntamente estaba destinada a ser comercializada en carnicerías locales. Durante la medida, las autoridades descubrieron tres cámaras de frío dentro del inmueble, utilizadas para almacenar los productos provenientes de la caza ilegal.

La investigación penal, dirigida por el procurador de fiscalía Ismael Cerda e iniciada por la Unidad Regional Esquel, comenzó a tomar fuerza tras la detección de un vehículo estacionado frente a una vivienda de la ciudad, en cuya parte trasera se observaron a simple vista numerosas bolsas con manchas de sangre que contenían carne silvestre. Ante este hallazgo en flagrancia y con el antecedente de investigaciones previas vinculadas a la comercialización ilegal de fauna y a faltas graves contra la salud pública, las autoridades judiciales autorizaron de manera urgente la orden de registro.

El operativo, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Esquel y ejecutado por la División de Investigaciones, permitió el secuestro preventivo de la camioneta utilizada para el traslado de los productos y la inspección minuciosa del domicilio. En el lugar se requirió la intervención de profesionales capacitados para tomar muestras de los cortes hallados, con el objetivo de determinar con precisión la calidad sanitaria del alimento y certificar que pertenecían a especies protegidas como guanacos y pumas.

Asimismo, los investigadores avanzaron en el secuestro de dispositivos tecnológicos y documentación de interés para la causa, con el fin de reconstruir la red de distribución e identificar posibles contactos comerciales. La normativa vigente prohíbe de manera estricta el transporte, almacenamiento y venta de fauna silvestre sin controles ni autorizaciones sanitarias, debido al alto riesgo que representa para la salud de la población el consumo de alimentos que no cumplen con las normas básicas de higiene y conservación.