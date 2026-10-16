A las 7, la temperatura en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly es de 9 grados, con una sensación térmica de 7.

Lo mejor de todo es que, luego de tanta niebla, el cielo está despejado, con sol a pleno.

La humedad alcanza al 77 %

La presión es de 1020.4 hectoPascales

El viento sopla, en dirección Oeste a 13 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional prevé ráfagas de hasta 60.

La visibilidad es óptima, de 30 kilómetros

La mínima fue de 6 grados y se prevé una máxima de 18.