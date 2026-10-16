Este viernes, desde las 00:00hs. y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en los siguientes barrios: Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, Ara San Juan, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Km.8, Saavedra, Divina Providencia, un sector de Gral. Mosconi, Petroleros Privados, ex Radio Estación, Fuerza Aérea, zona alta de La Floresta, zona alta de Las Flores, zona alta del San Martín, un sector de Los Tres Pinos y la zona de Chacras de Saavedra

El corte de producirá por una avería detectada en el acueducto del ’99.

El desperfecto fue localizado entre la Estación de Bombeo Cerro Negro y la Estación de Bombeo Valle Hermoso. Personal operativo de la SCPL ya se encuentra realizando las tareas de reparación correspondientes.

Desde la cooperativa se adelantó que se mantendrá informada a la comunidad. También se solicitó a los vecinos hacer uso racional del servicio.