Un hombre murió este jueves por la noche luego de ser atacado con un elemento cortopunzante en el sector de Km 8, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30, en inmediaciones de Base Matienzo y Código 2401, donde personal policial intervino tras recibir un llamado que alertaba sobre una pelea.

Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en la vía pública y con dificultades para respirar. De inmediato solicitaron una ambulancia y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

De acuerdo con el relato de una testigo, la víctima caminaba por la vía pública cuando habría sido interceptada por otro hombre, quien presuntamente la atacó con un elemento cortopunzante y le provocó una herida en el sector izquierdo del tórax.

Un detenido

Tras el ataque, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona para localizar al presunto agresor.

Posteriormente, alrededor de las 20:20, se logró localizar y aprehender a un joven en inmediaciones de Base Belgrano y avenida Alejandro Maíz.

El sospechoso quedó detenido a disposición del Ministerio Público Fiscal, en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal, y posteriormente fue trasladado a la Comisaría Sexta.

La víctima falleció en el Hospital Regional

A las 20:20, desde el Hospital Regional se confirmó el fallecimiento de la víctima, identificada como Ezequiel Alexandro Alvarado Beltrán.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras intervienen las áreas policiales correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades del caso.

La información corresponde a datos policiales preliminares. La identidad y responsabilidad del aprehendido deberán ser determinadas por la investigación judicial.