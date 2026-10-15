Una multitud volvió a marchar en todo el país en defensa de las Universidades y en rechazo de los avances sobre derechos y la democracia de los argentinos.

Mientras esto ocurría, y nuevamente la represión organizada luego de que los infiltrados jugaran su papel, la oposición no consiguió el número de diputados nacesarios para llevar adelante la sesión en la que se buscaba derogar el DNU 70.

De manera sintomática, mientras por un lado la gente reclamaba por sus derechos y los diputados de LLA y de los gobernadores se escondían detrás de las cortinas, el presidente Javier Milei estaba en una fiesta de Estados Unidos, donde nuevamente recibió bochornosas distinciones y expresó su obsecuente y peligroso alineamiento con todo lo que disponga el presidente de ese país, Donald Trump.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: