Mientras en todo el país se prepara la marcha Federal en reclamo por el Financiamiento Universitario, la justicia multó, con el pago de 100.000 pesos diarios, al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, por no cumplir con la Ley.

El vocero, Adrián Ravier, pidió a los periodistas que no informen sobre el tema o digan solo lo que quiere el gobierno.

Mientras tanto, en Diputados se discute el presupuesto y el empleo. El secretairo de Trabajo, Julio Cordero, defendió el trabajo en negro. El caso Robertito Funes en debate.

Los jubilados protestaron con máscaras de Espert, Adorni, los Milei, y otros tras las rejas.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: