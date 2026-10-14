De cara a la sesión convocada para este jueves 15 de octubre en el Congreso, el diputado nacional José Glinski planteó que el debate sobre la Ley de Tierras es una discusión sobre el futuro del país. Advirtió sobre la creciente importancia geopolítica de la Argentina por sus recursos naturales y su potencial energético, y destacó la necesidad de acompañar el debate parlamentario con la movilización ciudadana.

El diputado nacional por Chubut, José Glinski, se refirió a la sesión convocada para este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados y sostuvo que el debate sobre la Ley de Tierras representa una discusión estratégica sobre el futuro de la Argentina, el aprovechamiento de sus recursos naturales y la distribución de la riqueza que generan.

Durante una entrevista en el canal de streaming _Cíclico,_ Glinski señaló que el país adquirió una nueva relevancia internacional por sus condiciones naturales, energéticas y geopolíticas.

“La Argentina se convirtió en un lugar muy apetecible para el mundo. Apetecible por sus recursos naturales, porque tiene capacidad de generación de energía y porque está fuera de la zona de conflicto bélico”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Argentina pasó de ocupar un lugar relativamente marginal en el escenario internacional a tener una importancia creciente, lo que obliga a discutir las decisiones que se toman sobre sus recursos y su territorio.

El legislador también destacó la importancia de la participación ciudadana en el tratamiento de iniciativas parlamentarias y recordó los debates sobre universidades, discapacidad, jubilaciones y tierras como ejemplos de articulación entre la actividad legislativa y la movilización social.

“Para el jueves nosotros convocamos una sesión acompañados por la gente, que es la forma en que nos salen bien las cosas. En el Congreso salen bien las cosas en la medida que la gente esté movilizada, cuando la política dialoga con la ciudadanía”, expresó.

Glinski sostuvo que la discusión sobre la Ley de Tierras tiene una dimensión particular porque, a diferencia de otros debates centrados en la defensa de derechos conquistados, pone en juego las decisiones que condicionarán el desarrollo del país en las próximas décadas.

“Cuando empezamos a hablar de la Ley de Tierras, hablamos sobre nuestro destino, sobre nuestro futuro”, señaló.

Y agregó: “A mí me gusta más incluso esta discusión porque tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo y el mundo que viene”.

Finalmente, el diputado sintetizó el principal desafío que, a su entender, enfrenta la Argentina:

“El desafío más grande de la Argentina es discutir qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales y qué vamos a hacer con la renta que se obtiene de la explotación de sus recursos naturales. Esa es la discusión hoy, a mi juicio, más trascendental que tiene la Argentina”.