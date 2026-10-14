Eliana Muñoz, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares de Comodoro Rivadavia, señaló a ABC Radio por FM Records que “el aumento del boleto de colectivo sorprendió porque llegó a 3.925 pesos, aunque las trabajadoras blanqueadas tienen el subsidio. Hay muchas compañeras que ahora no están siendo blanqueadas porque no saben por cuánto tiempo las van a tener”, agregó.

Explicó que “Siempre que hay paritarias pedimos que se pague el boleto, pero todavía no lo hacen. El subsidio o las que cobran AUH reciben un descuento del 50% en el pasaje, pero las que no tiene ese descuento gastan 157.400 pesos para ir a trabajar”.

Muñiz reveló que “El poquito aumento de sueldo que nos dan se lo recome la inflación. Estamos cobrando 480.000 pesos de básico la que hace limpieza y 529.000 la que cuida adulta mayor, con la zona del 31% llegamos a 630.000 la que limpia y 690.000 la que cuida adulto mayor”.

Por último, sostuvo que “Nos ha pasado que mucha gente se va de Comodoro y las compañeras se quedan sin trabajo después de muchos años, algunas cobran la indemnización y a otras no les pagan nada”.