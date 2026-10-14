CDM Producciones Patagónicas incorpora un kit sensorial especialmente preparado para acompañar a personas con distintas discapacidades y necesidades vinculadas al procesamiento sensorial durante los espectáculos de la productora. La iniciativa surgió a partir de la inquietud del kinesiólogo Walter Ríos, un conocido de la casa y siempre atento a este tipo de propuestas, quien puso en contacto a CDM Producciones Patagónicas con la Fundación del Golfo. A partir de ese vínculo comenzó a desarrollarse una idea que, con el tiempo, fue tomando forma hasta convertirse hoy en una realidad.

Desde CDM agradecen especialmente a Walter Ríos y a la Fundación del Golfo por ser parte fundamental de este camino e impulsar una propuesta que busca contribuir a la construcción de espacios más inclusivos en nuestra ciudad. El kit sensorial estará disponible en los espectáculos de la productora para las personas que concurran haciendo uso del beneficio establecido por la Ordenanza Municipal N.º 9997/11 y su modificatoria N.º 9997-1/12, normativa que contempla el acceso gratuito para personas con discapacidad, previa acreditación mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), y establece una reserva de localidades equivalente al 2 % de la capacidad total del lugar, más un acompañante cuando corresponda. Quienes deseen utilizar el kit deberán solicitarlo previamente a través de los canales oficiales de CDM Producciones Patagónicas, teléfono 2974294351.

Se entregará al momento del ingreso al espectáculo y deberá ser devuelto una vez finalizada la función, para que pueda utilizarse nuevamente en futuros shows. “Queremos que esta iniciativa pueda crecer y que, de a poco, este tipo de propuestas lleguen a muchos sectores de nuestra ciudad”, señalaron desde la productora. Con esta iniciativa, CDM Producciones Patagónicas reafirma su compromiso de generar experiencias cada vez más accesibles, promoviendo espacios en los que más personas puedan disfrutar y ser parte de sus espectáculos.