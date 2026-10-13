Nancy Scatena, trabajadora Social Vecinal, fue una de las más de centenar de mujeres que viajaron a Córdoba para participar en el 39 Encuentro Nacional de la Mujer, que este fin de semana largo se realizó en esa ciudad.

La marcha en Córdoba fui muy luminosa y movilizante, también muy esperanzadora”, señaló a ABC Radio por FM Records.

Como participante del expresó que “La pandemia fue un evento que generó una inmovilidad, pero este encuentro me pareció de una participación inmensa, con talleres para las niñeces y las adolescencias que se van sumando”.

Agregó que “El contexto sociopolítico que vivimos en el país incidió en una gran participación a pesar de los costos que significa participar. Hubo muchas participantes desde Chubut”.

Scatena indicó que “La marcha fue muy grande y muy atractiva, con muchos carteles y producciones que son muy creativas”.

Por último, refirió que “El año que viene se hará el encuentro en CABA para expresar el rechazo a las políticas de ajuste del gobierno y será el encuentro número 40”.