El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará este martes a Washington para reunirse con empresarios y participar de una gala de ultraderecha, en su quinta visita oficial a EEUU este año y la decimonovena desde que inició su mandato, en diciembre de 2023.

«Martes 13, 23:00 – El presidente Javier Milei viaja hacia Washington D. C., EEUU», informó Presidencia en un comunicado.

Tras su llegada a Washington, Milei se reunirá en el miércoles con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, vinculado a los videojuegos y al entretenimiento, tras lo cual tendrá una una reunión con el fundador y presidente emérito de la empresa petrolera Continental Resources, Harold Hamm.

Ya por la noche, el líder del gobernante partido La Libertad Avanza (ultraderecha) asistirá a la gala oficial del Mes de la Herencia Hispana, un evento organizado por una plataforma de capacitación financiera llamada Latino Wall Street y por La Derecha Diario, al que acudirán referentes republicanos estadounidenses.

En ese encuentro, en el que recibirá un reconocimiento «al liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana», Milei se saludará con el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y hermano del senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien enfrentará el próximo 25 de octubre en balotaje al actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El jefe de Estado brindará al día siguiente un discurso en la Cámara de Comercio de EEUU, que llevará por título «El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo».

Con posterioridad a ese encuentro, Milei recibirá el premio «Global Champion of Free Enterprise» (campeón mundial de la empresa libre), y a continuación asistirá a un encuentro en la embajada argentina en EEUU de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, presidido por la nación sudamericana.

A la noche del jueves, el mandatario emprenderá el regreso a Buenos Aires en un vuelo especial que aterrizará en suelo argentino a las 8:30 hora local (11:30 GMT) del viernes.

En política exterior, Milei ha manifestado su alineamiento incondicional a EEUU e Israel. (Sputnik)