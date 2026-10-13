Argentina registró en septiembre una subida del 1,9 por ciento en los precios, lo que muestra un aceleramiento de la inflación respecto a agosto, cuando el registro fue dos décimas inferior, de acuerdo a un informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«El nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 1,9 por ciento en septiembre de 2026», señala el trabajo del organismo.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros nueve meses del año llegó al 23,6 por ciento, frente al 10,1 por ciento que el Presupuesto 2026 del Gobierno había previsto para todo el año.

En la comparación interanual, la inflación se moderó al 33,4 por ciento.

El dato de septiembre se obtuvo en base a una medición que data de 2004 y que el Indec iba a cambiar a partir de enero por una nueva fórmula.

El cambio contemplaba dar mayor peso a los servicios públicos y privados y reducir la ponderación de alimentos y vestimenta.

Sin embargo, el Gobierno desistió de modificar la metodología a último momento, lo que llevó a que el 2 de febrero dimitiera el director del organismo, Marco Lavagna.

SEGMENTOS

El rubro que más se encareció en septiembre fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1 por ciento), seguido de educación (tres por ciento) y comunicación (2,5 por ciento).

En ese orden continuaron las categorías de salud (2,4 por ciento) y alimentos y bebidas no alcohólicas (dos por ciento).

Los bienes y servicios varios, así como recreación y cultura, registraron variaciones en línea con el promedio general.

Por debajo se situaron equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 1,6 por ciento, y transporte, con un 1,5 por ciento.

Los restaurantes y hoteles fue la categoría que menos se encareció (1,1 por ciento), seguido de bebidas alcohólicas y tabaco, y el segmento prendas de vestir y calzado (ambas 1,4 por ciento).

En 2025, los precios al consumidor acumularon un aumento del 31,5 por ciento mensual, su menor variación desde 2017, cuando el índice cerró en el 24,8 por ciento.

Cuando asumió el actual Gobierno, en diciembre de 2023, los precios al consumo experimentaron un salto mensual del 25,5 por ciento, el más alto de los últimos 33 años. (Sputnik)