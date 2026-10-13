El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre dejó un balance positivo para el turismo en Chubut, con más de 24.000 visitantes, una ocupación promedio cercana al 80% y un impacto económico estimado en 11.000 millones de pesos.

Según los datos relevados durante las tres jornadas, los turistas permanecieron un promedio de tres días en la provincia y realizaron un gasto diario estimado de $150.000 por persona.

El movimiento turístico se distribuyó entre distintos destinos de la costa, el valle y la cordillera, impulsado por propuestas vinculadas con la naturaleza, la gastronomía, las actividades recreativas y los atractivos característicos de la primavera patagónica.

Cinco localidades alcanzaron el 100% de ocupación

Uno de los datos más destacados fue el nivel de ocupación registrado en distintos puntos de Chubut.

Puerto Madryn, Gaiman, Camarones, 28 de Julio y El Maitén alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que Trelew y Río Mayo registraron un promedio del 90%.

Estos resultados tuvieron impacto en alojamientos, agencias de turismo, establecimientos gastronómicos y comercios, que recibieron visitantes durante todo el fin de semana.

Más de 12 mil personas visitaron las Áreas Naturales Protegidas

Los espacios naturales de Chubut volvieron a posicionarse entre los principales atractivos turísticos.

Durante el fin de semana largo, más de 12.000 personas recorrieron las Áreas Naturales Protegidas, lo que representa un crecimiento del 4% respecto del mismo período de 2025.

Entre los lugares más visitados se destacaron:

Península Valdés: 6.500 visitantes, un 9% más que el año pasado.

Punta Tombo: más de 3.000 visitantes.

Punta Loma: más de 1.000 visitantes.

El avistaje de ballenas convocó a miles de turistas

La temporada de ballenas también tuvo un importante movimiento.

Entre el sábado y el domingo, alrededor de 4.800 personas participaron de excursiones de avistaje, con un total de 110 salidas embarcadas.

La actividad volvió a consolidarse como uno de los principales atractivos de la costa chubutense durante octubre.

La Trochita, los tulipanes y el Laberinto Patagonia también fueron protagonistas

En la cordillera, La Trochita registró ocupación plena tanto en Esquel como en El Maitén, con más de 180 pasajeros en cada destino.

La demanda fue tan importante que, en Esquel, las salidas programadas entre el 13 y el 23 de octubre ya se encuentran agotadas, según el relevamiento difundido.

En Trevelin, el tradicional campo de tulipanes también recibió una importante cantidad de visitantes, atraídos por los paisajes y colores de la primavera.

Por su parte, el Laberinto Patagonia, ubicado en El Hoyo, recibió cerca de 1.000 personas. La mayor convocatoria se registró el sábado, durante la presentación del espectáculo Alicia en el Laberinto de las Maravillas.

Comodoro Rivadavia registró mayor ocupación y celebró los 30 años de su muelle

En Comodoro Rivadavia, el relevamiento informó una suba del 10% en la ocupación turística, en comparación con el período de referencia indicado en el reporte.

La ciudad también fue escenario de las actividades por el 30° aniversario del muelle de ultramar Antonio Morán, con propuestas deportivas y recreativas que reunieron a vecinos y visitantes en el Puerto de Comodoro.

La celebración permitió poner en valor uno de los espacios vinculados con la historia portuaria de la ciudad y sumar actividades a la agenda turística del fin de semana largo.

Un balance positivo para el turismo provincial

Los resultados reflejan la diversidad de propuestas que ofrece Chubut, desde el avistaje de fauna marina y las playas de la costa atlántica hasta los paisajes cordilleranos, los recorridos históricos y las experiencias gastronómicas.

Con más de 24 mil turistas y un impacto económico estimado en $11.000 millones, el fin de semana largo de octubre dejó cifras favorables para el sector y volvió a mostrar el movimiento que generan los destinos turísticos de la provincia.