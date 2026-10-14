La Secretaría de Gobierno ratificó las gestiones por el costo del transporte en las tarifas de gas y confirmó que se profundizarán las inspecciones preventivas en instalaciones petroleras del ejido.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continuará con las acciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) por los costos de transporte aplicados a la región y resolvió profundizar el cronograma de auditorías preventivas en yacimientos maduros. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, durante una rueda de prensa en la que fijó la postura institucional del Ejecutivo.

Luego de la promulgación de la Ley Nacional Nº 27.828, que restringe la cobertura del subsidio de Zona Fría únicamente al ítem de compra del gas, la gestión municipal ratificó sus actuaciones ante el organismo regulador por los costos de transporte que se visibilizan en las facturas de gas.

«Concretamos el viernes la reunión efectivamente con el ente. Lamentablemente, el mismo día viernes se promulgó la ley 27.828, que va a afectar lo que es el subsidio de zona fría. No obstante, nuestro reclamo por fuera de esta discusión continuará porque abarca también cómo nos están cobrando el transporte», explicó Mrla.

Ante la falta de precisiones por parte del organismo nacional, el Municipio exigió la documentación técnica correspondiente para continuar con la vía administrativa. «Solicitamos el expediente que generó el Ente y la memoria descriptiva del cálculo, para trabajar sobre eso, porque al no abarcarlo, este incremento y este cambio de cálculo nos va a afectar aún mucho más», aseveró la funcionaria.

En materia ambiental, tras el incidente registrado en instalaciones de la empresa CAPSA cerca de René Favaloro, un equipo multidisciplinario municipal intervino de forma inmediata para la contención del sector y el retiro del suelo afectado. Como consecuencia, el Ejecutivo resolvió profundizar el cronograma de auditorías preventivas en yacimientos maduros. Recientemente se ejecutó una inspección en la planta deshidratadora de Kilómetro 9, operada por PECOM.

«Vamos a seguir en el fortalecimiento de las auditorías de las instalaciones, no cuando ocurre el incidente, sino de manera preventiva, debido a que dentro del ejido la actividad hidrocarburífera está dada por yacimientos que son maduros y que contienen instalaciones que tenemos que auditar», sostuvo la secretaria de Gobierno.

El Ejecutivo municipal sostiene su reclamo ante el ENReGE y refuerza las auditorías hidrocarburíferas

La Secretaría de Gobierno ratificó las gestiones por el costo del transporte en las tarifas de gas y confirmó que se profundizarán las inspecciones preventivas en instalaciones petroleras del ejido.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia continuará con las acciones ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) por los costos de transporte aplicados a la región y resolvió profundizar el cronograma de auditorías preventivas en yacimientos maduros. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, durante una rueda de prensa en la que fijó la postura institucional del Ejecutivo.

Luego de la promulgación de la Ley Nacional Nº 27.828, que restringe la cobertura del subsidio de Zona Fría únicamente al ítem de compra del gas, la gestión municipal ratificó sus actuaciones ante el organismo regulador por los costos de transporte que se visibilizan en las facturas de gas.

«Concretamos el viernes la reunión efectivamente con el ente. Lamentablemente, el mismo día viernes se promulgó la ley 27.828, que va a afectar lo que es el subsidio de zona fría. No obstante, nuestro reclamo por fuera de esta discusión continuará porque abarca también cómo nos están cobrando el transporte», explicó Mrla.

Ante la falta de precisiones por parte del organismo nacional, el Municipio exigió la documentación técnica correspondiente para continuar con la vía administrativa. «Solicitamos el expediente que generó el Ente y la memoria descriptiva del cálculo, para trabajar sobre eso, porque al no abarcarlo, este incremento y este cambio de cálculo nos va a afectar aún mucho más», aseveró la funcionaria.

En materia ambiental, tras el incidente registrado en instalaciones de la empresa CAPSA cerca de René Favaloro, un equipo multidisciplinario municipal intervino de forma inmediata para la contención del sector y el retiro del suelo afectado. Como consecuencia, el Ejecutivo resolvió profundizar el cronograma de auditorías preventivas en yacimientos maduros. Recientemente se ejecutó una inspección en la planta deshidratadora de Kilómetro 9, operada por PECOM.

«Vamos a seguir en el fortalecimiento de las auditorías de las instalaciones, no cuando ocurre el incidente, sino de manera preventiva, debido a que dentro del ejido la actividad hidrocarburífera está dada por yacimientos que son maduros y que contienen instalaciones que tenemos que auditar», sostuvo la secretaria de Gobierno.