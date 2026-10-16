La organización ambientalista Greenpeace expresó su preocupación por los varamientos y la mortandad de ballenas registrados en las costas de Península Valdés y Puerto Madryn, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de los episodios.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad señaló que, más allá del origen de cada caso, existe una serie de presiones humanas que representan un riesgo para la supervivencia de estos animales.

“Hay algo que sí sabemos con certeza: las ballenas enfrentan presiones humanas sin precedentes que amenazan su supervivencia”, sostuvo la organización al acompañar el mensaje con un video publicado en Instagram.

Entre las principales amenazas mencionadas, Greenpeace incluyó la exploración sísmica vinculada a la búsqueda de petróleo y gas, el incremento del tráfico marítimo, el desarrollo de infraestructura industrial y el riesgo de derrames de hidrocarburos.

La entidad remarcó además la importancia de preservar los golfos patagónicos, considerados áreas clave para la reproducción, crianza y desarrollo de las ballenas que cada año llegan a las costas chubutenses.

En ese contexto, Greenpeace reclamó mayores esfuerzos de conservación y protección de los ecosistemas marinos. “El Mar Argentino no puede ser una zona de sacrificio”, señalaron desde la organización, al advertir sobre la necesidad de resguardar los hábitats críticos y las rutas migratorias de las especies marinas.

Las causas de los varamientos y de la mortandad de ejemplares continúan siendo analizadas por especialistas e investigadores, quienes trabajan para determinar el origen de los hechos registrados en las últimas semanas en la región.