Nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva por tentativa de homicidio agravado

La mañana del presente miércoles se concretó una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el hecho ocurrido el 14 de octubre de 2025, en las puertas de la Oficina Judicial del barrio Roca. La medida alcanza a los imputados Luis Alancay, Facundo Reyna, Humberto Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández, quienes permanecen detenidos bajo prisión preventiva.

En la misma investigación se encuentran también imputadas Brenda Cristina Rua y Vanesa Carolina Ulloa, quienes cumplen medidas sustitutivas de la prisión preventiva.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Maximiliano Morsucci, sostuvo que aquel día “hubo una organización previa de varias personas que se convocaron esa mañana en la esquina de la Oficina Judicial”.

La fiscalía calificó jurídicamente el hecho como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”, en calidad de coautores para Luis Alancay, Facundo Reyna, Humberto Arca Rojas, Brenda Rua, Juan Ezequiel Hernández y Vanesa Ulloa. En tanto, a Luciano David Soto se le atribuyó la participación en calidad de “partícipe secundario” del delito de “homicidio agravado por ser organizado por tres o más personas, en grado de tentativa”.

Morsucci señaló que no habían variado las circunstancias que fundamentaron el dictado de las medidas de coerción. En ese sentido, sostuvo que persistían los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el lugar en el que ocurrió.

Por estos motivos, solicitó que se mantenga la prisión preventiva de Alancay, Reyna, Arca Rojas, Soto y Hernández hasta la finalización de la audiencia preliminar, prevista para el próximo 30 de noviembre.

Asimismo, respecto de Brenda Rua y Vanesa Ulloa, quienes cumplen medidas sustitutivas, el representante de la fiscalía solicitó que estas se mantengan vigentes hasta la finalización de la audiencia preliminar.

Por su parte, las defensas no formularon objeciones a los pedidos del Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello resolvió mantener la prisión preventiva de Luis Alancay, Facundo Reyna, Humberto Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández hasta la finalización de la audiencia preliminar, prevista para el próximo 30 de noviembre. Asimismo, dispuso prorrogar las medidas sustitutivas impuestas a Brenda Rua y Vanesa Ulloa por el mismo plazo.