La industria argentina requirió en agosto pasado el 58,5 por ciento de su capacidad instalada, 1,1 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2025, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«En agosto de 2026, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 58,5 por ciento, nivel inferior al del mismo mes de 2025, que fue de 59,6 por ciento», señaló el organismo en un informe.

El dato de agosto se sitúa dos décimas por encima del indicador de junio.

Las principales incidencias positivas en el octavo mes del año se observaron en la refinación del petróleo (88,8 por ciento), industrias metálicas básicas (70,1 por ciento), y productos alimenticios y bebidas (66,4 por ciento).

Por encima del promedio también se situaron papel y cartón (61,3 por ciento).

Los productos minerales no metálicos (54,5 por ciento), la edición e impresión (53,4 por ciento) y la industria automotriz (46,2 por ciento quedaron por debajo del nivel general.

En ese orden siguieron los productos textiles (44,6 por ciento), de tabaco (44,4 por ciento) y de caucho y plástico (40,9 por ciento).

La metalmecánica excepto automotores fue el segmento con mayor capacidad ociosa (35,9 por ciento), seguido de los productos de caucho y plástico (40,9 por ciento).

La utilización de la capacidad instalada de la industria argentina registró su peor desempeño histórico en abril de 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando se situó en 42 por ciento.

Desde 2016, el mayor nivel de utilización de la capacidad instalada se registró en agosto de 2022, con 69,6 por ciento, seguido por junio de ese año, con 69,5 por ciento, según datos del Indec.

El indicador se mide a través de una encuesta en la que participan entre 600 y 700 empresas, que permite calcular la proporción de la capacidad productiva utilizada por el sector manufacturero. (Sputnik)