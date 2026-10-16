Lautaro Martínez salió al cruce de las versiones que circularon tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 y negó cualquier tipo de especulación sobre un supuesto resultado condicionado por factores ajenos al juego.

En una entrevista con AFA Estudio, el delantero sostuvo que el plantel realizó un gran esfuerzo a lo largo de la competencia y remarcó que el equipo dejó todo en busca del título. “Había gente que no podía caminar y seguía corriendo y hasta la última jugada tuvimos posibilidad de ganarlo”, expresó.

El atacante del Inter de Milán se mostró molesto por las teorías que surgieron tras la final y afirmó que el grupo hizo todo lo posible para quedarse con la Copa del Mundo. “Cuando se habla de esas teorías molesta. Está reflejado que hemos dado todo y eso es lo que nos deja tranquilos. El rival fue superior y alguna vez iba a pasar”, señaló.

Martínez también destacó el desgaste físico acumulado durante el torneo, especialmente después de la semifinal frente a Inglaterra, un encuentro que Argentina logró ganar con un gol suyo en los minutos finales.

“El partido contra Inglaterra nos quitó mucha energía. Dimos hasta lo que no teníamos, y en la final también”, afirmó el delantero al recordar el camino recorrido por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Asimismo, valoró el compromiso de varios compañeros que afrontaron problemas físicos durante la competencia. “Hemos dejado todo hasta lo que no teníamos y se vio reflejado”, sostuvo al mencionar a referentes del plantel como Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Por último, Lautaro explicó que varios futbolistas llegaron al Mundial con molestias o recuperándose de lesiones, una situación que se agravó con la exigencia de las fases decisivas y los encuentros que se extendieron al tiempo suplementario.

Pese a la derrota en la final, el delantero destacó la campaña realizada por la Albiceleste, que alcanzó nuevamente la definición de una Copa del Mundo y se mantuvo entre los seleccionados más competitivos del fútbol internacional.