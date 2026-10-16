Momentos de tensión se vivieron durante la noche del jueves en Rada Tilly, cuando dos personas habrían intentado ingresar a una vivienda ubicada sobre la avenida Costanera, donde reside una adulta mayor que se encontraba acompañada por sus cuidadoras.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:10 del jueves 15 de octubre y fue relatado por Marcela, hija de la propietaria, quien dio a conocer lo sucedido y manifestó su preocupación por otros hechos delictivos que, según señaló, se habrían registrado recientemente en la localidad.

De acuerdo con su testimonio, las dos cuidadoras que se encontraban en el domicilio escucharon ruidos extraños y advirtieron que personas desconocidas intentaban forzar uno de los accesos.

Los sospechosos llegaron a dañar un mosquitero, pero no consiguieron ingresar a la vivienda.

Las cámaras de seguridad registraron a dos sospechosos

Marcela explicó que las cámaras de seguridad de propiedades cercanas permitieron obtener imágenes de dos personas que habrían participado del intento de robo, además del vehículo en el que se movilizaban.

Ese material podría resultar importante para establecer cómo se produjo el hecho e identificar a los presuntos responsables.

La mujer indicó que la Policía del Chubut intervino en el lugar y tomó declaraciones a las cuidadoras que presenciaron la situación.

Más de 13 personas llegaron para ayudar en apenas 15 minutos

Uno de los aspectos que Marcela destacó fue la inmediata reacción de quienes recibieron el pedido de auxilio.

Según relató, más de 13 personas se acercaron a la vivienda en aproximadamente 15 minutos, entre vecinos, familiares, efectivos policiales y un bombero.

También colaboraron profesionales vinculados con una obra en construcción lindante al domicilio.

La familia activó una cadena de llamados simultáneos para solicitar asistencia y asegurarse de que la adulta mayor y sus cuidadoras estuvieran a salvo.

Marcela agradeció especialmente la solidaridad de quienes acudieron al lugar y la respuesta de los policías que participaron del procedimiento.

Reclamo por la inseguridad en Rada Tilly

Más allá de que los sospechosos no lograron ingresar a la propiedad, Marcela expresó su inquietud por la seguridad en la villa balnearia.

La mujer aseguró que, durante los últimos tres días, se habrían producido otros episodios de características similares en Rada Tilly, aunque esos hechos no fueron corroborados de manera independiente.

También cuestionó la difusión pública de la problemática y consideró que las autoridades deberían dar mayor visibilidad a las situaciones de inseguridad que preocupan a los vecinos.

En ese sentido, manifestó su malestar porque, a su entender, se comunica con mayor frecuencia la realización de actividades culturales y deportivas que los incidentes delictivos.

La intendenta Mariel Peralta tomó conocimiento del hecho

Marcela señaló que se comunicó con la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta, quien le respondió mediante un mensaje de texto.

Según contó, la jefa comunal le confirmó que estaba al tanto de lo sucedido y que mantenía contacto con la Policía.

La familia también buscó difundir lo ocurrido a través de medios locales y grupos de contactos, con el objetivo de alertar a otros vecinos.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre avances concretos en la identificación de los sospechosos.