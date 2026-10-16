Calo: “El camino del PJ es la unidad y no hay tiempo para la dispersión o juegos individuales”

Juan Humberto Calo, presidente del Consejo de Localidad de PJ en Comodoro Rivadavia, indicó a ABC Radio por FM Records que “Vamos a realizar este 17 de octubre el acto habitual del Día de la Lealtad en las puertas del Consejo de Localidad desde las 12.30 horas y será un acto masivo con mucha participación de compañeros y sindicatos”.

“En Comodoro haremos un acto central y creemos que no habrá otros actos, si se hace otro no responde a la orgánica. El camino es la unidad y ya no hay tiempo para la dispersión o los juegos individuales”, agregó.

Calo sostuvo que “En Chubut se va a presentar unido y a nivel nacional habrá que analizar cómo se esta trabajando, pero creo que más tarde o más temprano vamos a confluir en el mismo espacio”.

Manifestando que “En Chubut debemos armar las candidaturas a través del consenso de los diferentes sectores, para eso estamos recorriendo toda la provincia. Los compañeros tienen derecho a candidatearse y armar su estructura, pero después debemos confluir desde las coincidencias para armar la mejor opción”.

Respecto de lo sucedido en el Congreso con la falta de quorum, expresó que “Escuché en la marcha que responsabilizaban a Milei por la falta de quorum, pero los que deben garantizarlo son diputados que tienen jefes políticos que son los gobernadores; por eso hay que denunciar al gobernador Torres que no permitió el quorum para que se trate el financiamiento universitario”.