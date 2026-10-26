El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien participó de manera remota, encabezó la inauguración de la Planta Compresora Holdich, ubicada en Comodoro Rivadavia, cuya puesta en funcionamiento completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra estratégica para fortalecer y ampliar el abastecimiento de gas natural en la región.

La intervención, que demandó una inversión superior a los $61.830 millones, permitirá mejorar estructuralmente el suministro de gas para 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, y habilitar nuevas conexiones domiciliarias después de años de restricciones por la saturación del sistema.

Una obra fundamental para la Patagonia

Torres sostuvo que “este es un día importante desde lo simbólico, más allá de la obra de infraestructura que ya es una realidad”, y recordó que “cuando era diputado nacional, me parecía algo impensado que esas plantas de compresión que se estaban oxidando en un galpón en Rosario vinieran para la provincia, mientras Chubut era noticia porque, en pleno invierno, las escuelas tenían que cerrar porque no tenían presión de gas”.

“Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era ‘patear la pelota’ hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, indicó.

En ese sentido, remarcó que “este resultado es inédito, porque todo comenzó con una obra de gas y después lo pudimos replicar en obras de conexiones eléctricas, y hoy podemos decir que esas plantas que estaban abandonadas en Rosario ya están conectadas y funcionando en Gobernador Costa, en Senguer y ahora en Holdich, donde está la obra troncal más importante con la conexión del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto San Martín, a partir de una inversión de más de $60 mil millones”.

“Estas inversiones tan importantes hay que llevarlas al llano para ver el impacto social verdadero que generan”, aseguró el Gobernador, y planteó que “toda la riqueza que generó esta tierra, y cómo explotamos nuestros recursos para que se vean reflejados en una mejor calidad de vida de la ciudadanía, es el gran debate que tenemos que dar como argentinos, no solamente como patagónicos”.

Federalismo y trabajo conjunto entre las provincias

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recordó que “uno de los primeros temas que abordamos junto a ‘Nacho’ fue este, y con su decisión y un gran trabajo con los bancos más la decisión de Camuzzi, hoy tengo que felicitarlo por estas obras”.

“Todos sabemos la importancia de esta obra, y hay que tener en cuenta que la Patagonia provee al país el 90 por ciento del gas; y hoy estamos repotenciando el federalismo, nuestras decisiones son escuchadas y las causas comunes vuelven a reunirnos a los patagónicos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “a partir de la convocatoria de ‘Nacho’, nos sentamos todos en la misma mesa, trabajamos para buscar definiciones y con la participación de los bancos y del sector privado a través de Camuzzi, nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”.

Trabajo conjunto para brindar soluciones

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de la ceremonia a través de un mensaje en video, debido a compromisos de agenda que le impidieron estar presente.

“Quiero enviar un fraternal abrazo y destacar el trabajo conjunto que nos permitió terminar este gasoducto, que durante años fue postergado. Esta labor mancomunada nos permite brindarle soluciones a nuestra gente”, expresó.

Un punto de inflexión para la infraestructura energética

Seguidamente, el accionista de Camuzzi Gas del Sur S.A., Alejandro Macfarlane, agradeció “a todos los que han hecho posible esta obra” y recordó que “en 2001 se rompieron todos los contratos que había en el sector de la energía, algo que tardó mucho tiempo en recuperarse, y lo que más sufrió a nivel país no fue solamente la producción de gas y petróleo, sino también la infraestructura”.

“Los sistemas de transporte y de distribución de gas habían dejado de crecer, y tal es así que entre 1995 y 1996 había 4 millones de clientes conectados a la red domiciliaria; entre fines de 2001 y principios de 2002 había 8 millones, y hoy hay 9 millones”, detalló.

Asimismo, explicó que “desde 2001 hasta la fecha, lo que ocurrió fue que las compañías no tenían recursos ni financiamiento para ampliar las redes, pero las cosas cambiaron y pudimos hacer estas obras”.

“Nuestro objetivo como distribuidora hacia estas provincias con las que estamos sumamente comprometidos es incorporar muchos más clientes a la red de gas”, anticipó Macfarlane.