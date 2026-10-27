Un descuido del propietario de una camioneta Toyota SW4 terminó en una persecución policial que se extendió desde Puerto Madryn hasta Trelew y culminó con la detención de un joven de 22 años.
De acuerdo con la información brindada por la Policía, el vehículo fue sustraído cuando permanecía encendido, situación que habría sido aprovechada por el sospechoso para llevarse el rodado y alejarse por la Ruta Nacional 3 en dirección a Trelew.
Tras la denuncia, la Comisaría Tercera de Puerto Madryn activó un operativo y alertó a las dependencias de la zona sobre el desplazamiento del vehículo robado. A partir de ese momento, varios móviles se sumaron al seguimiento para intentar interceptarlo.
La camioneta fue localizada a la altura del kilómetro 1.440, en cercanías del sector conocido como el dinosaurio. Allí, un móvil que participaba del operativo logró bloquearle el paso, obligando al conductor a detenerse.
Lejos de entregarse, el joven abandonó el vehículo sobre la banquina e intentó escapar corriendo por un descampado. Sin embargo, tras recorrer unos 500 metros, fue alcanzado y aprehendido por efectivos de la División Sustracción de Automotores de Trelew.
El detenido quedó a disposición de la Justicia de Puerto Madryn, mientras que la camioneta será restituida en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del hecho.
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