De acuerdo con la información brindada por la Policía, el vehículo fue sustraído cuando permanecía encendido, situación que habría sido aprovechada por el sospechoso para llevarse el rodado y alejarse por la Ruta Nacional 3 en dirección a Trelew.

Tras la denuncia, la Comisaría Tercera de Puerto Madryn activó un operativo y alertó a las dependencias de la zona sobre el desplazamiento del vehículo robado. A partir de ese momento, varios móviles se sumaron al seguimiento para intentar interceptarlo.

La camioneta fue localizada a la altura del kilómetro 1.440, en cercanías del sector conocido como el dinosaurio. Allí, un móvil que participaba del operativo logró bloquearle el paso, obligando al conductor a detenerse.

Lejos de entregarse, el joven abandonó el vehículo sobre la banquina e intentó escapar corriendo por un descampado. Sin embargo, tras recorrer unos 500 metros, fue alcanzado y aprehendido por efectivos de la División Sustracción de Automotores de Trelew.

El detenido quedó a disposición de la Justicia de Puerto Madryn, mientras que la camioneta será restituida en el marco de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del hecho.