Este domingo se conoció que el Juzgado Penal resolvió otorgar la libertad al único detenido en relación con el violento episodio registrado el viernes por la tarde en avenida 2 de Abril y calle Etchezar. En consecuencia, en la actualidad no hay personas detenidas vinculadas al caso.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 19:15 horas del viernes, cuando una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Corsa colisionaron en esa intersección. Inmediatamente después del impacto, los conductores comenzaron a enfrentarse físicamente; según los primeros relatos, el conductor del Corsa habría esgrimido un cuchillo. Al altercado se sumaron otras personas que se encontraban en el lugar, dando origen a una riña colectiva. En medio de la situación, el conductor de la camioneta recibió un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo que le provocó lesiones de gravedad.

La víctima fue asistida en el lugar y trasladada primero al hospital local y luego derivada a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia. Familiares informaron que presenta fractura de cráneo en múltiples sectores y afectación de la movilidad en un brazo, se encuentra en estado delicado y deberá ser intervenido quirúrgicamente. La familia del lesionado manifestó su preocupación y solicitó celeridad en las investigaciones, señalando que el presunto agresor registraba denuncias previas por amenazas.

El problema es de larga data; tanto el uno como el otro son vecinos. Sobre quien esgrimió un cuchillo pesa una denuncia y el Juez Penal resolvió hoy simplemente una prohibición de acercamiento siendo que en la localidad -por ser pequeña y tener pocos efectivos policiales- «la prohibición de acercamiento es de difícil cumplimiento» según argumentó alguna vez el ex Juez retirado Dr. Daniel Camilo Pérez.

Efectivos policiales, personal de Criminalística y Policía Científica trabajaron durante horas en el sitio, tomando declaraciones y recolectando evidencias. Ambos vehículos quedaron retenidos y las actuaciones continúan a disposición del Ministerio Público Fiscal de la circunscripción judicial de Sarmiento, que avanza en la investigación para determinar con precisión cómo se produjeron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Fuente y Foto: Diario El sarmientino