En el marco de Octubre Rosa, el Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia recuerda que durante todo el mes continúa la atención para mamografías en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes.

La propuesta está destinada a personas con y sin obra social, como parte de las acciones del mes de la prevención del cáncer de mama.

Para concurrir es necesario presentar el DNI. Según informó el hospital, las personas mayores de 45 años que no cuenten con obra social no necesitan pedido médico.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00, en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, en General Mosconi.

Desde la institución invitan a no postergar los controles y a aprovechar esta propuesta de atención durante octubre.