El intendente llevó adelante la entrega de los certificados de amojonamiento en barrio Favaloro de 39 lotes con servicios, correspondientes a la primera etapa del proceso de acompañamiento a las familias afectadas por el deslizamiento del Cerro Hermitte.

Este sábado, el intendente Othar Macharashvili concretó un nuevo avance en el proceso de acompañamiento a las familias afectadas por el Cerro Hermitte, con la entrega de los certificados de amojonamiento correspondientes a 39 lotes con servicios. El acto se desarrolló en la sede vecinal del barrio René Favaloro con el acompañamiento de funcionarios, integrantes de la comisión vecinal y vecinos.

Macharashvili destacó el trabajo realizado para avanzar en las respuestas habitacionales destinadas a las familias damnificadas y señaló que “las adjudicaciones son el resultado de un proceso que involucró tareas técnicas, administrativas y sociales para abordar una de las situaciones más complejas que atravesó la ciudad. En ese sentido, remarcó que “a partir de los relevamientos y las evaluaciones realizadas, se avanzó en la definición de alternativas habitacionales que permitan a los vecinos dejar atrás la incertidumbre y comenzar a reconstruir sus proyectos de vida en condiciones seguras”.

Asimismo, subrayó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y las acciones que se ejecutaron con fondos propios, con el propósito de concretar las adjudicaciones de manera ordenada y progresiva, atendiendo las necesidades de las familias y procurando que cada respuesta habitacional reúna las condiciones necesarias para convertirse en una solución concreta.

El jefe comunal también puso en valor “el significado que tiene este proceso para quienes debieron atravesar una situación de extrema dificultad, al considerar que acceder a un terreno constituye una oportunidad para recuperar la tranquilidad, proyectar un futuro y volver a construir un hogar”.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, ponderó el trabajo técnico y administrativo que se lleva adelante desde el Municipio “para dar continuidad al proceso de adjudicación y acompañamiento a los vecinos afectados” y explicó que “las acciones desarrolladas apuntan a garantizar que los terrenos adjudicados cuenten con la infraestructura básica y la documentación correspondiente, condiciones fundamentales para brindar seguridad y avanzar en la consolidación de las soluciones habitacionales”.

*Un nuevo barrio para comenzar una nueva etapa*

A su turno, la presidente de la Asociación Vecinal del barrio René Favaloro, Graciela Carrizo, dio la bienvenida a las familias adjudicatarias y expresó su emoción por recibir a los vecinos que comienzan ua nueva etapa de sus vidas en el sector. “Estoy contenta de recibirlos, de abrazarlos y darles la bienvenida al barrio René Favaloro. Es un barrio hermoso que, a partir de hoy, va a ser su hogar y su futuro”, manifestó.

Mientras que, Hernán Diego Banelli, como beneficiario indicó: “Estamos acá después de tanto tiempo y sé que no fue una labor muy fácil para el Municipio porque de un día para otro nos quedamos sin nuestro hogar y nos vimos todos afectados ante esta situación. Como vecino agradezco al intendente, y a todos los que estuvieron haciendo este trabajo para que podamos volver a tener nuestro hogar y tener un lugar propio”.

La entrega de los certificados de amojonamiento se suma así a las medidas impulsadas para brindarle soluciones a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de su estabilidad habitacional. En paralelo, la Municipalidad continúa trabajando en las siguientes etapas de adjudicación, con el objetivo de sostener el acompañamiento y brindar respuestas que permitan a los vecinos reconstruir sus vidas con mayor seguridad.