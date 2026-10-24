La interrupción será este domingo 25 de octubre, de 8 a 12, a pedido de TRANSPA S.A. El corte permitirá realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a distintos sectores de la ciudad.
El Departamento de Servicio Eléctrico informó que este domingo 25 de octubre se realizará un corte programado de energía, entre las 8:00 y las 12:00, a pedido de la empresa proveedora TRANSPA S.A.
La interrupción del suministro alcanzará a los siguientes sectores y barrios:
- La Loma
- Centro
- 25 de Mayo
- Km. 4
- Km. 5
- Sismográfica
- El Marquesado
- Jorge Newbery
- Sector de Divina Providencia
- Sector General Mosconi
- Antenas del Cerro Chenque
Según se informó, el corte tiene como objetivo permitir la realización de tareas de mantenimiento en las instalaciones que alimentan a estos sectores.
Desde el área de Servicio Eléctrico aclararon que la ejecución del trabajo queda sujeta a condiciones climáticas favorables.
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