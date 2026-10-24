La interrupción será este domingo 25 de octubre, de 8 a 12, a pedido de TRANSPA S.A. El corte permitirá realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a distintos sectores de la ciudad.

El Departamento de Servicio Eléctrico informó que este domingo 25 de octubre se realizará un corte programado de energía, entre las 8:00 y las 12:00, a pedido de la empresa proveedora TRANSPA S.A.

La interrupción del suministro alcanzará a los siguientes sectores y barrios:

La Loma

Centro

25 de Mayo

Km. 4

Km. 5

Sismográfica

El Marquesado

Jorge Newbery

Sector de Divina Providencia

Sector General Mosconi

Antenas del Cerro Chenque

Según se informó, el corte tiene como objetivo permitir la realización de tareas de mantenimiento en las instalaciones que alimentan a estos sectores.

Desde el área de Servicio Eléctrico aclararon que la ejecución del trabajo queda sujeta a condiciones climáticas favorables.