Gran parte de Comodoro Rivadavia permanecerá sin energía eléctrica durante la mañana del próximo domingo 25 de octubre debido a trabajos de mantenimiento programados por la empresa transportista Transpa S.A.

Según informó el Departamento de Servicio Eléctrico, el corte se extenderá entre las 8:00 y las 12:00 horas y responde a tareas preventivas sobre instalaciones que abastecen distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y evitar inconvenientes en períodos de alta demanda. No obstante, la ejecución de las tareas quedará supeditada a las condiciones climáticas.

La interrupción alcanzará a los barrios Centro, La Loma y Jorge Newbery, además de sectores de la zona norte como 25 de Mayo, Kilómetro 4, Kilómetro 5, General Mosconi y Divina Providencia.

También se verán afectados puntos estratégicos como Sismográfica, El Marquesado y las antenas ubicadas en el Cerro Chenque.

Desde el área técnica recomendaron desconectar electrodomésticos y equipos sensibles mientras dure el corte para evitar posibles inconvenientes al momento de la restitución del servicio.