La Municipalidad informó que el tramo, que había sido interrumpido por las condiciones climáticas, ya se encuentra habilitado. Advirtieron que persisten sectores con barro y pidieron circular con precaución.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia informó que ya se encuentra nuevamente habilitado al tránsito vehicular el camino alternativo Saavedra-Laprida, luego de haber sido interrumpido debido a las condiciones climáticas.

Si bien la circulación fue restablecida, desde el Municipio solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, debido a la presencia de barro en distintos sectores del camino.

La situación puede generar dificultades para la circulación, por lo que se recomienda reducir la velocidad, mantener la atención y respetar las condiciones del camino.