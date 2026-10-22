Las Asociaciones Vecinales de Comodoro Rivadavia expresaron públicamente su reconocimiento al funcionario, tras conocerse su alejamiento de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia por motivos personales.

Las Asociaciones Vecinales de Comodoro Rivadavia difundieron un comunicado en el que expresaron su reconocimiento a Ángel Rivas por el trabajo desarrollado al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad.

La salida del funcionario, según señalaron los vecinalistas, tomó por sorpresa a las organizaciones barriales, que destacaron especialmente su presencia territorial y el vínculo mantenido con los distintos barrios de la ciudad.

“Desde las Asociaciones Vecinales de la ciudad de Comodoro Rivadavia queremos expresar públicamente nuestro reconocimiento al Sr. Ángel Rivas por el trabajo realizado al frente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad”, expresa el comunicado difundido este jueves.

En ese sentido, señalaron que su alejamiento por motivos personales genera “sentimientos encontrados” y remarcaron aspectos vinculados a su relación con los vecinos.

“Como vecinalistas, no podemos dejar de resaltar su calidez humana, su cercanía y su permanente trabajo territorial”, manifestaron.

“Siempre estuvo presente”

Las organizaciones barriales destacaron la respuesta de Rivas ante los distintos requerimientos surgidos desde los barrios.

“Ángel siempre estuvo presente ante cada requerimiento de nuestros barrios, ya sea con asesoramiento, con una respuesta o simplemente escuchando”, sostuvieron.

Asimismo, valoraron su conocimiento del trabajo de las asociaciones vecinales y su disposición para mantener un contacto directo con los vecinos.

“Fue un funcionario que entendió lo que significa el trabajo vecinal y que supo estar a la altura de las necesidades de la gente”, afirmaron.

Las asociaciones también resaltaron su forma de gestionar y la apertura al diálogo mantenida durante su paso por la Secretaría.

“Valoramos profundamente su compromiso y su forma de gestionar, siempre con las puertas abiertas para todos los vecinos, más allá de cualquier diferencia”, expresaron.

Pidieron dejar abierta la posibilidad de un regreso

En el tramo final del comunicado, los vecinalistas lamentaron que motivos personales hayan llevado a Rivas a dejar la función y le expresaron sus deseos de que pueda resolver su situación.

“Lamentamos que problemas personales lo alejen hoy de tan importante responsabilidad, le deseamos lo mejor y esperamos que pueda resolver pronto su situación”, señalaron.

Finalmente, plantearon la posibilidad de que el funcionario pueda regresar en el futuro a la gestión municipal.

“Consideramos que debe quedar una puerta abierta para su regreso, porque personas con su vocación de servicio y sensibilidad social son las que necesita nuestra ciudad”, concluyeron las Asociaciones Vecinales de Comodoro Rivadavia.

El comunicado lleva fecha del 22 de octubre de 2026 y está firmado por las Asociaciones Vecinales de la ciudad.